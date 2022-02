PIERO DE LUCA: “DISCORSO MATTARELLA, PAROLE DI GRANDE ISPIRAZIONE”

Il mio pensiero, in questo momento, e’ rivolto a tutte le italiane e a tutti gli italiani. In particolare, a quelli piu’ in sofferenza, che si attendono dalle istituzioni della Repubblica garanzia di diritti, rassicurazione, sostegno e risposte concrete al loro disagio”. E ancora, “la dignita’ come pietra angolare del nostro impegno, della nostra passione civile”. Grazie Presidente. Le sue parole di oggi sono di grande ispirazione. Sentite, forti, profonde. Il suo impegno, il suo alto senso delle istituzioni, sono d’esempio per tutte e tutti. Un onore averla votata. Buon lavoro, Presidente”.

Lo afferma Piero De Luca, vicecapogruppo del PD alla Camera.

