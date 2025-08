LA LEGA A MONTECITORIO PRESENTA LINEA PER LE REGIONALI IN CAMPANIA ED IN PUGLIA

Domani mattina, 5 agosto, alle ore 11:30, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, ingresso da via della Missione 4, si svolgera’ una conferenza stampa della Lega verso le elezioni regionali in Campania e Puglia. Intervengono il vice Segretario Federale della Lega e sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, il deputato della Lega e coordinatore del partito in Campania Gianpiero Zinzi, il presidente della Commissione Cultura in Senato e coordinatore della Lega in Puglia Roberto Marti, il Segretario del Movimento Puglia Popolare e gia’ sottosegretario di Stato Massimo Cassano e l’ex europarlamentare Lucia Vuolo. (Ren)

