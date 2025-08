NOCERA INFERIORE. OK PER BINARIO DISMESSO, ACCORDO RAGGIUNTO CON RFI

Con l’atto pubblico siglato questa mattina, si è ufficialmente conclusa la cessione da parte di RFI S.p.A. al Comune di Nocera Inferiore del tratto ferroviario dismesso denominato “Bivio Grotti”, per un importo complessivo di € 107.604,00 IVA inclusa.

“Si tratta di un passaggio fondamentale per l’attuazione del progetto di realizzazione del nuovo tronco stradale della SP06, previsto nel Piano Urbanistico Comunale, che collegherà Ponte località Grotti e via Fratelli Buscetto, passando per viale San Francesco.

“L’obiettivo principale dell’intervento è quello di provare ad alleggerire il traffico veicolare sulla statale SR266, offrendo un percorso alternativo e più funzionale, anche in vista del crescente volume di circolazione nella zona, in virtù della adiacente area industriale di Casarzano”, dichiara il presidente della commissione Lavori Pubblici Luciano Passero.

“Il tracciato della nuova arteria sfrutterà il tratto dismesso della linea ferroviaria Nocera Codola.

Il progetto non si limita alla viabilità: è prevista anche la possibilità di realizzare un parco urbano lungo il tratto che costeggia lo Stadio comunale San Francesco d’Assisi, migliorando l’accessibilità e la qualità urbana dell’area.

Un ulteriore elemento di rilievo riguarda la sicurezza in ambito sportivo: la nuova strada garantirà infatti un accesso dedicato per le tifoserie ospiti che raggiungono lo stadio in occasione delle partite, contribuendo a una migliore gestione dei flussi nei giorni di evento”, afferma l’assessore ai lavori pubblici Gianluca Perna.

“Un’opera strategica che nasce da un lungo lavoro di programmazione, grazie alle forze consiliari e di giunta, e dalla necessaria acquisizione del tratto ferroviario dismesso. Un risultato che premia i tanti sforzi compiuti in questi anni e che ora ci consente di procedere concretamente verso la realizzazione della nuova infrastruttura. L’impegno dell’Amministrazione sarà massimo per consegnare quest’opera alla città nel più breve tempo possibile”, conclude il Sindaco Paolo De Maio.