CONGRESSO REGIONALE DEL PD: DA NAPOLI AL LAVORO PER NOME CONTRO DE LUCA JR

Non ci sono, al momento, le condizioni per un congresso unitario del Partito Democratico in Campania. Nelle ultime ore, infatti, è arrivata da Napoli la notizia di una candidatura alternativa a quella di Piero De Luca, sulla quale starebbero lavorando numerosi esponenti del Pd di tutta la Provincia di Napoli. L’idea di arrivare, ai primi di settembre, con un nome unico per la Segreteria Regionale del Partito Democratico in Campania è lontana dal diventare realtà, salvo che, nelle prossime settimane, non vi sia un intervento della Segretaria Nazionale Elly Schlein, anche per evitare frizioni all’interno del Pd in vista delle prossime elezioni Regionali. La situazione, dunque, resta molto fluida e le prossime giornate, prima della pausa estiva per il Ferragosto, saranno dedicate al tentativo, oggi abbastanza difficile da attuare, di mettere in campo una proposta unica per il prossimo congresso Regionale del Partito Democratico in Campania.

