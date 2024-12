LA LEGA BRINDA AL 2024 ED INTANTO GUARDA ALLE PROSSIME ELEZIONI REGIONALI IN CAMPANIA

C’era anche il Coordinatore Regionale della Lega Gianpiero Zinzi, ad Eboli, per il tradizionale scambio di auguri del partito di Matteo Salvini in Provincia di Salerno. Un brindisi beneaugurante guardando, ovviamente, alla prossima scadenza elettorale, quella del 2025 con le Regionali in Campania. Ad incontrare dirigenti ed amministratori locali della Lega della Provincia di Salerno, insieme a Zinzi, anche il Coordinatore Provinciale Attilio Pierro che sta già lavorando alla composizione della lista. I nomi ?

Di certo ci sarà l’attuale Consigliere Regionale Aurelio Tommasetti, subentrato in Consiglio Regionale nel 2022 dopo l’elezione alla Camera dei Deputati di Attilio Pierro.

In campo anche il consigliere comunale di Salerno Dante Santoro ed il consigliere provinciale Giuseppe Del Sorbo, consigliere comunale ad Angri.

C’è, poi, da completare la rosa di nomi femminili, ma molto dipenderà, in questo caso, dalla incandidabilità dei Sindaci al Consiglio Regionale.