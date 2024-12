REGIONALI 2025. IL PSI RIPARTE DA ANDREA VOLPE: ECCO TUTTI GLI ALTRI NOMI DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO

Il Partito Socialista Italiano si prepara ad affrontare la prossima tornata elettorale per le Regionali 2025: in Provincia di Salerno, come confermato oramai da tempo, si riparte dal nome del Consigliere Regionale uscente Andrea Volpe, già nel cuore della sua campagna elettorale. Accanto a Volpe, intanto, si va delineando la lista del PSI in Provincia di Salerno, schierata a sostegno della candidatura di Vincenzo De Luca.

Scontata, oramai, la candidatura del Sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli che, pare, avere sciolto ogni riserva sulla sua partecipazione alla prossima campagna elettorale.

Dal Vallo di Diano c’è la candidatura di Domenico Quaranta, dal Cilento il nome del Consigliere Provinciale Pasquale Sorrentino: una novità riguarda, invece, il territorio dell’Agro per il quale il PSI sta, concretamente, pensando alla candidatura dell’ex Vice Sindaco di Nocera Inferiore Iannotti.