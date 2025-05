LA LEGA CAMPANIA CHIEDE L’INTERVENTO DEL MINISTRO SALVINI PER I DISASTRI EAV

“La tragedia della Funivia del Faito, ultima di una lunga serie di disastri evitabili e inutilmente annunciati – anche attraverso le numerose denunce e segnalazioni prodotte dal gruppo regionale della Lega e rimaste, purtroppo, inascoltate – impongono urgenti provvedimenti da parte del Governo nazionale. Confidando nella costante e massima attenzione del vicepremier e ministro Matteo Salvini per le vicende della Campania, gli abbiamo chiesto di intervenire per porre fine alla gestione drammatica del trasporto pubblico regionale operata dagli attuali vertici di Eav, che non solo ha portato il servizio di tpl a livelli indegni, ma mette quotidianamente a repentaglio l’incolumità e la sicurezza di passeggeri e personale”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio e vice coordinatore regionale del partito, a nome del gruppo Lega Campania.

Share on: WhatsApp