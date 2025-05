PIERO DE LUCA DA AVELLINO: “SANITA’, LA CAMPANIA HA REALIZZATO UNA VERA RIVOLUZIONE”

“In sanità, la Campania ha realizzato una vera e propria rivoluzione, da difendere. Ora basta tagli dal Governo!

È quanto ho ribadito ad un convegno ad Avellino.

La Campania ha compiuto un percorso straordinario in questi anni, uscendo dal commissariamento sanitario nel 2019 e riportando in pareggio tutti i bilanci delle Asl dopo anni di profondo rosso.” Lo scrive il deputato del Partito Democratico Piero De Luca.

Sono stati investiti 4 miliardi di euro in edilizia sanitaria e sono in fase di avvio 10 nuovi ospedali. Siamo eccellenza per tempi di pagamento dei fornitori di farmaci e sul fascicolo sanitario elettronico.

Ma non possiamo fermarci. La Campania continua a essere penalizzata: • 200 milioni di euro in meno dal Fondo Sanitario Nazionale. • 13.000 operatori sanitari in meno rispetto al dovuto.

E mentre accade tutto questo, il Governo abbassa le risorse in sanità ai livelli più bassi degli ultimi 15 anni in rapporto al PIL, non rimuove i tetti alle assunzioni, non fa nulla per il rafforzamento della medicina territoriale e dell’assistenza agli anziani.

Siamo orgogliosi del nostro Servizio Sanitario Nazionale, ma oggi va difeso con forza, perché la sanità pubblica è sotto attacco.

Non possiamo permetterci i tagli del Governo né di perdere i fondi del PNRR per progetti già finanziati su case ed ospedali di comunità.

Difenderemo il lavoro fatto in Campania e ci batteremo a livello nazionale per un’alternativa di Governo alla destra, che metta al centro il diritto alla salute: universale, gratuito e accessibile per tutti.