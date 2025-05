LA LEGA CAMPANIA LANCIA L’INIZIATIVA “AGENDA PER NAPOLI” VERSO LE REGIONALI 2025

Si terrà domani, martedì 27 maggio 2025, alle ore 17:30, presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino a Napoli, l’evento “Insieme per Napoli: Agenda della Città per la Regione”. Un appuntamento significativo che vedrà riuniti esponenti di rilievo dei diversi partiti politici di centrodestra e centrosinistra per discutere e delineare possibili strategie e punti d’incontro futuri per rilanciare la città e la regione in vista delle future elezioni regionali in Campania.

L’incontro, introdotto e moderato da E. Rivellini, coordinatore cittadino della Lega – Napoli Capitale, promette di essere un forum di discussione dinamico e propositivo.

Interverranno in qualità di relatori:

A. Iannone – Fratelli d’Italia

E. Maraio – Partito Socialista Italiano

F. Martusciello – Forza Italia

S. Micillo – Movimento Cinque Stelle

G. Zinzi – Lega per Salvini Premier

A. Misiani – Partito Democratico

L’evento si arricchirà inoltre dei contributi di:

Claudio Durigon, vice segretario federale della Lega e sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Edmondo Cirielli, vice ministro presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Le conclusioni della giornata saranno affidate a Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e presidente ANCI.