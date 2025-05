ANCHE LA REGIONE PUGLIA HA BLOCCATO I SINDACI CANDIDATI MA C’E’ RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Il prossimo 9 Luglio la Corte Costituzionale discuterà il ricorso, presentato dall’Avvocatura di Stato, contro la legge elettorale della Regione Puglia che prevede, per i Sindaci in carica, l’obbligo delle dimissioni per la candidatura alle Regionali 180 giorni prima della scadenza del mandato elettorale del Consiglio. Anche la Regione Campania resta con il fiato sospeso, perchè non è escluso che la Corte Costituzionale, in caso di accoglimento del ricorso, possa estendere l’effetto anche alle altre norme, approvate da altre Regioni, che , in un modo o nell’altro, vanno a limitare il diritto di candidarsi per i Sindaci.

Share on: WhatsApp