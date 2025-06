LA LEGA IN PIAZZA IN CAMPANIA PER ILLUSTRARE LE NORME DEL DECRETO SICUREZZA

La Lega in piazza per il Decreto Sicurezza: nel week end gazebata nelle principali città della Campania.

Sabato 21 giugno, ore 10:30 – Incontro con l’on. Gianpiero Zinzi a Largo Berlinguer (Napoli)

La Lega sarà presente sabato e domenica 21 e 22 giugno con una grande gazebata regionale nelle principali piazze della Campania per incontrare i cittadini e illustrare le novità contenute nel Decreto Sicurezza, fortemente voluto dalla Lega.

L’iniziativa punta a informare i cittadini sulle nuove misure per più sicurezza nelle città, più diritti per i cittadini onesti, e più tutele per le forze dell’ordine. Un’occasione per raccontare in modo diretto, chiaro e trasparente il lavoro della Lega a tutela della legalità, dell’ordine pubblico e della serenità delle famiglie italiane.