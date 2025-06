REGIONALI IN CAMPANIA. IL LUNGO BRACCIO DI FERRO TRA DE LUCA E LA SCHLEIN

Chiusa, in maniera definitiva, la pratica del Terzo Mandato con la giornata di ieri, adesso, in Campania, si prospetta un lungo braccio di ferro tra il Presidente della Regione Vincenzo De Luca e la Segretaria del Pd Elly Schlein. Siamo solo agli inizi di quello che potrebbe essere un duello destinato a durare fino ad estate inoltrata, con la Schlein che proverà a rinviare ogni decisione sul futuro politico di De Luca, fino a quando accanto all’attuale Governatore della Campania resteranno in pochi. Una guerra di logorazione e di nervi che, oggi, con lo stop al Terzo Mandato, vede la Segreteria Nazionale in una posizione di maggiore forza rispetto a De Luca che – fosse stato approvato il provvedimento sul terzo mandato – avrebbe iniziato la sua campagna elettorale senza neppure avvertire il Pd ed altri partiti della coalizione di centro sinistra. Domenica, intanto, si chiuderà il voto on line del M5S per eliminare il vincolo del doppio mandato che, da fatto, spalancherebbe le porte per una candidatura alla Presidenza della Regione Campania per Roberto Fico.

Share on: WhatsApp