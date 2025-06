FISCIANO. IL RENDICONTO 2024 IN CONSIGLIO COMUNALE IL PROSSIMO 7 LUGLIO

Il Consiglio Comunale di Fisciano è stato convocato per il prossimo 7 Luglio per la discussione e l’approvazione del Rendiconto 2024. Acquisito, seppur con qualche ritardo, il parere favorevole del Revisore dei Conti, approvato già in Giunta Comunale, il Rendiconto 2025 dell’amministrazione comunale di Fisciano – che registra un corposo avanzo di oltre 6 milioni di euro -. approderà all’interno del Consiglio Comunale per la prima settimana di luglio.

Restano, intanto, oltre 40 le amministrazioni comunali della Provincia di Salerno che, nonostante la scadenza del termine e diverse diffide da parte della Prefettura di Salerno, non hanno ancora provveduto all’approvazione del Rendiconto 2024.