LA LISTA DEL PD IN PROVINCIA DI SALERNO: PICARONE, CONTE, GUZZO, FIORE E MATERA

Nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzata la lista del Partito Democratico in Provincia di Salerno che punta, senza mezzi termini, ad essere la prima in tutto il territorio del Salernitano. In campo c’è il Consigliere Regionale uscente Franco Picarone, Presidente della Commissione Bilancio, insieme ad un altro uscente – eletto, pero’, in una civica nel 2020 – il Consigliere Regionale Corrado Matera. Dall’amministrazione provinciale di Salerno arriva il nome dell’attuale Vice a Palazzo Sant’Agostino Giovanni Guzzo, mentre è espressione dell’area Schlein la candidatura alla carica di Consigliere Regionale dell’ex parlamentare Federico Conte. A chiudere l’elenco degli uomini candidati con la lista del Partito Democratico in Provincia di Salerno c’è il nome dell’ex Consigliere Regionale Nello Fiore, da sempre candidato con la lista Campania Libera che, per la tornata elettorale del 23 e 24 Novembre, non ci sarà.

Share on: WhatsApp