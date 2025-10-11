IL CASO. DAI MANIFESTI DEI CANDIDATI DEL PD SCOMPARE IL NOME DI ROBERTO FICO

Non c’è, almeno fino ad oggi, un manifesto elettorale dei candidati al Consiglio Regionale del Partito Democratico in Provincia di Salerno con il nome del candidato Presidente Roberto Fico. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello di Nello Fiore, candidato del Pd, che sul manifesto, affisso proprio in queste ore, accanto alla sua foto, allo slogan ed al simbolo del Partito Democratico, ha “dimenticato” di menzionare il nome del candidato Presidente Roberto Fico. Una semplice distrazione o, invece, una chiara strategia di comunicazione in vista delle prossime elezioni del 23 e del 24 Novembre in Campania ?

La legge elettorale della Campania, che prevede il voto disgiunto tra candidato consigliere e candidato Presidente, in ogni caso, con il voto attribuito al solo Consigliere Regionale, prevede che il consenso sia espresso anche nei confronti del candidato Presidente collegato alla lista.