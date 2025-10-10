LA LISTA DI FDI IN PROVINCIA DI SALERNO: CARPENTIERI, FABBRICATORE, GIOIELLA E ODIERNA

La lista di Fratelli d’Italia in Provincia di Salerno nelle prossime ore, quasi certamente, verrà ufficializzata ma, nel frattempo, si conoscono i nomi che faranno parte della compagine del candidato Presidente Edmondo Cirielli. Si parte dal Consigliere Regionale uscente Nunzio Carpentieri, che nel corso della consiliatura che sta per concludersi ha ricoperto, anche, il ruolo di Presidente della Commissione Trasparenza. Ci sarà il Coordinatore Provinciale del partito Giuseppe Fabbricatore che, al momento della presentazione della lista, come da Statuto, rassegnerà le dimissioni dall’incarico di partito. Da Castel San Giorgio arriva la candidatura di Aniello Gioiella che, di Fratelli d’Italia, è stato anche Capogruppo in Consiglio Provinciale. C’è anche il nome dell’attuale consigliere comunale di Sarno Sebastiano Odierna, che da tempo ha avviato la sua campagna elettorale. Resta da scoprire il nome dell’ultimo uomo della lista che potrebbe essere un esponente di Fdi del Cilento o, anche, l’ex Sindaco di Pontecagnano Faiano Ernesto Sica.

