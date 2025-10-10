REGIONALI IN CAMPANIA. LO SCAMBIO DI AUGURI TRA ROBERTO FICO ED EDMONDO CIRIELLI

“Faccio un grande in bocca al lupo a Edmondo Cirielli, persona che conosco e con cui per anni abbiamo lavorato alla Camera, io Presidente e lui Questore”. Lo ha detto il candidato governatore del ‘campo largo’ in Campania, Roberto Fico, a margine della presentazione di un libro su Sandro Dal Piaz.

“Ringrazio Roberto Fico per il suo augurio, che so essere sincero. È vero, abbiamo avuto modo di collaborare in Parlamento, in ruoli diversi ma in un organismo unitario dove c’era rispetto istituzionale e lavoro di squadra.

Anche se qualche volta abbiamo avuto qualche diversa valutazione abbiamo sempre trovato una sintesi. In un momento importante per la Campania e per l’Italia, ogni confronto politico deve restare sul piano delle idee e delle proposte per il bene dei cittadini. Il mio impegno sarà sempre quello di offrire serietà, competenza e una visione concreta, sebbene alternativa, per il futuro della nostra Regione”.

Lo ha dichiarato il viceministro agli Esteri e alla cooperazione internazionale Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania. (