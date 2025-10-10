GIOVANNI GUZZO: “FORUM DAY PROVINCIALE, GRANDE EVENTO DEDICATO AI GIOVANI”

Il Forum Day, giunto quest’anno alla sua IX edizione, rappresenta il principale evento provinciale dedicato al dibattito e al confronto per promuovere la partecipazione e la costruzione di una politica giovanile condivisa, in grado di elaborare proposte che diano piena rappresentanza alle idee dei giovani.

La mattinata è stata dedicata al mondo della scuola. Gli studenti degli Istituti Superiori del Vallo di Diano hanno incontrato Università, Istituzioni e mondo dell’impresa per un dibattito sulle opportunità e le possibilità offerte dalla cittadinanza attiva e dalla partecipazione giovanile alla democrazia diretta e rappresentativa.