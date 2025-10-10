GIOVANNI GUZZO: “FORUM DAY PROVINCIALE, GRANDE EVENTO DEDICATO AI GIOVANI”

Presso il Teatro Comunale “Mario Scarpetta” di Sala Consilina, ho partecipato al Forum Day – Stato delle Politiche Giovanili, organizzato dal Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno in collaborazione con undici Forum comunali del Vallo di Diano.
Lo scrive il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo.
Il Forum Day, giunto quest’anno alla sua IX edizione, rappresenta il principale evento provinciale dedicato al dibattito e al confronto per promuovere la partecipazione e la costruzione di una politica giovanile condivisa, in grado di elaborare proposte che diano piena rappresentanza alle idee dei giovani.
La mattinata è stata dedicata al mondo della scuola. Gli studenti degli Istituti Superiori del Vallo di Diano hanno incontrato Università, Istituzioni e mondo dell’impresa per un dibattito sulle opportunità e le possibilità offerte dalla cittadinanza attiva e dalla partecipazione giovanile alla democrazia diretta e rappresentativa.
L’evento di oggi non è stato solo un semplice incontro istituzionale, ma un’opportunità per capire, attraverso la prospettiva dei giovani, quali siano le sfide generazionali del nostro tempo, poiché i nostri giovani meritano di essere ascoltati e meritano un futuro.