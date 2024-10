LA MARCIA DELLA PACE DELLA REGIONE CAMPANIA COSTERA’ AI CONTRIBUENTI 600.000 EURO

“A grande richiesta ritorna la marcia della pace organizzata dal ‘maestro di festa’ Vincenzo De Luca. L’iniziativa si terrà a metà dicembre e si annuncia uguale negli inesistenti contenuti a quella del 2022. L’unica cosa che cambia è la spesa, praticamente raddoppiata: per l’organizzazione dell’evento stavolta ci vorranno 600mila euro che naturalmente sborseranno gli ignari campani. Grande attesa e curiosità su come il governatore intende questa volta procedere per riempire la piazza: nella precedente edizione era arrivato addirittura a utilizzare le scolaresche come claque da parata sovietica… De Luca, però, non si illuda, vigileremo attentamente su come spenderà questi fondi, e non permetteremo l’ennesimo spreco di denaro pubblico”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

