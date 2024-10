LEGGE REGIONALE ELETTORALE. ENTRO SABATO GLI EMENDAMENTI: DAL 4% AL NO AL VOTO DISGIUNTO

E’ stata calendarizzata per sabato 2 Novembre la riunione della Commissione Statuto del Consiglio Regionale della Campania che dovrà valutare gli emendamenti al Disegno di Legge per la modifica della attuale Legge Elettorale per l’elezione del Presidente e del Consiglio Regionale. In arrivo, a quanto si apprende, ci sono numerosi emendamenti, sostenuti da diverse forze politiche presenti in Consiglio. Ci sarà, sicuramente, un emendamento per innalzare al 4% l’asticella per l’accesso al Consiglio Regionale: un punto percentuale in piu’, rispetto a quanto previsto nel testo a firma del Capogruppo del Pd in Consiglio regionale Mario Casillo.

Arriverà, invece, dal Centro Destra la proposta di eliminare la possibilità di voto disgiunto per le Regionali ovvero la facoltà, riconosciuta all’elettore, di votare un Presidente ed un candidato al consiglio regionale di una coalizione completamente diversa.

C’è, poi, attesa sulla posizione che la Commissione Statuto adotterà nei confronti del tema dei “sindaci”: l’attuale disegno di legge prevede la incandidabilità assoluta per tutti i Sindaci in carica, l’Anci Campania, per bocca del suo Presidente Carlo Marino, ha chiesto di rivedere il contenuto del testo.