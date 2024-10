PROVINCIA DI SALERNO. DOMICILIARI PER ALFIERI, RESTA L’INCOGNITA DEL VOTO ANTICIPATO PER IL PRESIDENTE

La conferma di una misura cautelare, seppure attenuata come gli arresti domiciliari, nei confronti del Presidente della Provincia Franco Alfieri, sospeso con provvedimento della Prefettura di Salerno, riapre il dibattito a Palazzo Sant’Agostino, sulla necessità di procedere alla convocazione di elezioni anticipate, seppure di secondo livello, per la elezione di un nuovo Presidente. Ed il tema non è solo di carattere procedurale ma anche di natura politica: il Partito Democratico, che ha solo il problema di scegliere il candidato e non quello di vincere le elezioni, deve fare una scelta per rimettere in moto l’attività all’interno della Provincia di Salerno.

In settimana è probabile che si tenga una nuova riunione tra i Consiglieri Provinciali ed i vertici provinciali del Partito Democratico che, nell’ultimo confronto, avevano rinviato ogni scelta anche alle determinazioni della magistratura sulla libertà personale del Presidente Alfieri. Per il momento, i poteri di facente funzione restano in capo a Giovanni Guzzo il quale, proprio in occasione dell’ultima riunione del Consiglio Provinciale, ha ribadito che non è candidabile alla Presidenza della Provincia, in quanto non ricopre la carica di Sindaco.