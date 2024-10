SAN VALENTINO TORIO. PARTONO I LAVORI PER AMMODERNAMENTO DELL’ISOLA ECOLOGICA

Questa mattina abbiamo consegnato i lavori per la ristrutturazione della nostra Isola Ecologica che, tra poco piu’ di due mesi, sarà ancora piu’ funzionale. Intanto si attende anche per l’avvio del nuovo sistema per la Raccolta Differenziata che contiamo di attivare nella prima metà del 2025. Comune è Azienda San Valentino Servizi lavorano in stretta sinergia per rendere il servizio di igiene urbana piu’ efficiente e sostenibile. Sostenibile sia dal punto di vista ambientale che economico per i cittadini.

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Abbiamo ottenuto un finanziamento da un milione di euro per attuare un progetto di miglioramento del sistema di raccolta differenziata, e le opere di ristrutturazione del centro di raccolta sono uno dei segmenti attuativi di tale progetto.

Stiamo proseguendo con gli affidamenti di servizi e forniture per partire con l’ attuazione di questo progetto.

Ringrazio l’ Assessore all’ Ambiente ed al Ciclo dei Rifiuti Pasqualina Garofalo, l’ Ufficio Ambiente retto dall’ Arch. Enrico Eliani, tutti i collaboratori e dipendenti comunali che hanno lavorato a questo procedimento, il CDA della nostra Azienda San Valentino Servizi, il Presidente Giuseppe Cicalese, i progettisti dell’ opera, tutta l’ Amministrazione Comunale.