FORZA ITALIA GIOVANI SALERNO: COSIMO ROSATI NOMINATO COORDINATORE CITTADINO DI EBOLI

Il Vice Coordinatore Regionale Vicario in Campania e Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani Salerno Pietro Costabile, tenuto conto del crescente impegno che il gruppo giovanile di Eboli ha espresso, specialmente nell’ultimo periodo anche con la nomina di Cosimo Marino quale responsabile regionale del gruppi di lavoro regionale per le proposte ed i rapporti con la pubblica amministrazione , ha conferito l’incarico di coordinatore cittadino all’avvocato Cosimo Rosati, giovane legale già vice coordinatore cittadino.

“Cosimo Rosati è un valente e giovane avvocato attivo nel tessuto sociale ebolitano già da tempo, che ha affiancato in un periodo di formazione il coordinatore cittadino Fabio Percopo, che ringraziamo per l’impegno profuso fino ad oggi, e che oggi diventa coordinatore cittadino a sua volta nel segno di una continuità politica che rappresenta la forza e la deterimnazione del gruppo di Eboli. Un ringraziamento anche per Giuseppe Norma, capogruppo FI al Consiglio Comunale di Eboli, da sempre vicino a Forza Italia Giovani.”

Di seguito la dichiarazione di Cosimo Rosati:

“E’ con grande gioia che accolgo la nomina a Coordinatore cittadino del gruppo Forza Italia Giovani di Eboli.

Sin dal momento del mio ingresso ho visto aumentare la coesione all’interno del movimento, il che mi rende ancora più fiero di esserne alla guida.

Sono sicuro che lavoreremo serenamente con grande impegno e con costante e lucido confronto, anche in base all’importanza e alla responsabilità che tale ruolo comporta. Ad Maiora!””