BARONISSI. ESTER SAPERE: “VIAGGIO CON GLI STUDENTI, UNA GRANDE OPPORTUNITA’ DI CRESCITA”

“In qualità di Consigliera Comunale e delegata alle Politiche Giovanili, sono profondamente orgogliosa di aver avuto l’opportunità di accompagnare, insieme al Sindaco Anna Petta, al Vicesindaco Luca Galdi e al Consigliere Antonio Santoro, cinque studentesse meritevoli del nostro Comune in un viaggio a Cracovia. Questa esperienza, oltre a rappresentare un riconoscimento per l’impegno scolastico e personale di queste giovani, ha permesso loro di vivere un momento di arricchimento culturale e di riflessione su temi di grande importanza storica.”

Lo scrive Ester Sapere, Consigliera Comunale di Baronissi del Gruppo Anna Petta Sindaco.

Il viaggio non è stato solo una visita turistica, ma un’opportunità per confrontarsi con una delle pagine più dolorose della storia europea, in particolare con la memoria della Shoah. Attraverso la visita al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, abbiamo potuto comprendere, in modo diretto e toccante, quanto sia importante non dimenticare gli orrori del passato e lavorare costantemente per un futuro di pace e rispetto reciproco.

Le cinque studentesse hanno dimostrato maturità e grande sensibilità nell’affrontare questo percorso, e sono certo che questa esperienza arricchirà non solo il loro bagaglio culturale, ma anche la loro consapevolezza civica. È proprio in iniziative come questa che vediamo il valore delle politiche giovanili: promuovere la crescita personale e collettiva dei nostri giovani, offrendo loro opportunità di formazione e di confronto che vanno oltre le aule scolastiche.

Ringrazio il Sindaco Anna Petta per il suo costante impegno nel sostenere progetti educativi di così grande valore, e tutti coloro che hanno reso possibile questo viaggio. Continueremo a lavorare affinché i nostri giovani abbiano sempre più occasioni per crescere e diventare cittadini consapevoli e attivi.