LA PROVINCIA DI SALERNO GUARDA ALLA CINA: LUNEDI’ 22 LA FIRMA DI UN PROTOCOLLO D’INTESA

Lunedì 22 luglio p.v. alle ore 16,00, presso la sala Giunta di Palazzo Sant’Agostino si tiene un incontro pubblico di presentazione dell’Accordo di cooperazione internazionale che viene siglato tra la Provincia di Salerno, rappresentata dal presidente Franco Alfieri, e la Città-prefettura di HEZE della provincia dello Shandong della Repubblica popolare cinese, rappresentata dal Segretario del Comitato del Partito Comunista Cinese della Città di Heze, Lun Zhang.

“L’Accordo – dichiara il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri – è il punto di arrivo di una serie di incontri avviati sin dal 2019, con la visita di una delegazione salernitana nella provincia di Shandong. Dopo la pandemia, le relazioni sono riprese e lunedì prossimo una delegazione cinese, composta da 6 governatori e da 4 imprenditori, sarà in Italia, a Salerno, per formalizzare questo accordo che punta a sviluppare e consolidare la cooperazione tra la Provincia di Salerno e la Provincia di Shandong, per la realizzazione futura nei nostri territori di scambi economici, commerciali, turistici, scientifici, tecnologici, culturali e sportivi.”

“Conforme alle relazioni diplomatiche già esistenti tra Italia e Cina, – dichiara Salvatore Scafuri, consigliere della Camera di Commercio di Salerno – il gemellaggio si basa sul principio della cooperazione e sulla promozione dell’amicizia tra i nostri popoli, ma anche sul principio del vantaggio reciproco: a tal fine manterremo contatti regolari con i nostri interlocutori per negoziare su questioni ed esigenze di interesse comune, per lo sviluppo e la prosperità delle nostre comunità.”

Partecipano all’incontro

Franco Alfieri, presidente Provincia di Salerno

Lun Zhang, segretario del Comitato del Partito Comunista cinese della Città di Heze

Salvatore Scafuri, consigliere Camera di Commercio di Salerno