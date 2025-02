LA PROVINCIA DI SALERNO TRA LE 20 SELEZIONATE IN ITALIA PER UN PROGETTO DI MOBILITA’ SICURA

Oggi, l’Unione delle Province d’Italia (UPI), ha pubblicato la graduatoria delle 20 Province selezionate per la realizzazione di attività progettuali nell’ambito della iniziativa nazionale mobilità sicura. La Provincia di Salerno si è classificata al 6 posto, prima provincia del Sud. Le attività, che coinvolgeranno anche vari Comandi di Polizia Locale e Scuole, riguarderanno nello specifico azioni per il contrasto dell’incidentalità stradale, soprattutto correlati all’utilizzo di alcol e droghe.

“La nostra proposta progettuale, afferma il Vice Presidente Giovanni Guzzo, non solo è stata ammessa a finanziamento ma ha anche ottenuto un ottimo punteggio. Questo risultato ci inorgoglisce e ci conferma che abbiamo fatto e stiamo facendo un buon lavoro. E’ nostra intenzione continuare a sviluppare sul territorio azioni che valorizzino l’educazione stradale dei nostri giovani”.

“Con il progetto Mobilità Sicura”, afferma Cosimo Naponiello, Consigliere Provinciale con Delega alla mobilità, incoraggeremo le attività che valorizzano l’educazione stradale, stigmatizzando l’utilizzo di alcol e droghe, con il conseguente decremento dell’incidentalità stradale e come mezzo per educare i nostri giovani ad una guida più consapevole. Desidero esprimere i miei ringraziamenti all’Ufficio Politiche Comunitarie, per l’importante risultato raggiunto”.

