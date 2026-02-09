LA REGIONE CAMPANIA PROTAGONISTA ALLA BIT DI MILANO DAL 10 AL 12 FEBBRAIO

Dal 10 al 12 febbraio 2026 la Regione Campania sarà protagonista alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano con Spazio Campania, un’area dedicata all’interno del Padiglione 11 di Fieramilano Rho (stand F23-F41, K24-K42), concepita come spazio di confronto istituzionale, promozione territoriale e valorizzazione delle eccellenze regionali. Lo rende noto la Giunta regionale della Campania. “All’interno di Spazio Campania si terrà, martedì 10 febbraio alle ore 12.00, la conferenza stampa “Il turismo e le città, Regione ed enti locali per una nuova programmazione”, appuntamento di apertura politica e programmatica della presenza campana in BIT”, si legge ancora, aggiungendo che all’incontro interverranno: Vincenzo Maraio, assessore al Turismo della Regione Campania; Teresa Armato, assessora al Turismo del Comune di Napoli; Francesco Morra, presidente regionale Anci Campania e i rappresentanti delle associazioni di categoria. La sessione sarà centrata sulla costruzione di una strategia condivisa tra Regione ed enti locali, fondata su governance integrata, coordinamento istituzionale e nuovi modelli di programmazione turistica.

Share on: WhatsApp