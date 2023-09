LA REGIONE CAMPANIA SI PREPARA A LANCIARE UN BANDO DA 500 MILIONI PER I COMUNI

500 milioni di fondi della Regione Campania da destinare alla viabilità ed alla messa in sicurezza delle strade dei comuni, attraverso progetti che siano realizzabili già entro la fine dell’anno: è questa l’ultima importante novità che arriva da Napoli dove, ieri, i sindaci hanno avuto un incontro con i tecnici della Regione per comprendere a quali requisiti devono rispondere i progetti da candidare per ottenere il finanziamento. Il bando conterrà anche dei criteri di punteggio, in modo particolare sarà premiato il progetto che coinvolge un numero consistente di amministrazioni comunali. Saranno, infine, finanziati gli interventi che riguardano un unico asse viario, senza la possibilità per i comuni di destinare i finanziamenti a macchia di leopardo su tutto il territorio. A breve, dunque, per i Comuni e per i rispettivi uffici tecnici scatterà una corsa contro il tempo per poter presentare il miglior progetto ed ottenere il massimo del finanziamento da parte della Regione Campania.

