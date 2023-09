VALENTINO GRANT (LEGA-ID): DALLA PUGLIA ALLA CAMPANIA PER PARLARE DI IMPRENDITORIA

Valentino Grant, europarlamentare del Gruppo Lega-Id, prosegue la sua campagna di ascolto sul territorio e di informazione sulle opportunità offerte dall’Europa. Forte della sua esperienza professionale in materia bancaria e di contabilità, Grant, proprio in questa fine di settembre, sta incontrando i rappresentati delle piccole e medie imprese delle Regioni Puglia e Campania, con una serie di iniziative finalizzate a fare conoscere le possibilità, offerte dall’Europa, in materia di agevolazioni per tutto il 2023. Prima in Puglia, con alcune tappe a a Fasano e Bari, poi una manifestazione a Caserta che, di fatto, segnerà anche l’inizio ufficiale della sua campagna elettorale verso le Europee del prossimo 9 Giugno. Un bilancio degli incontri che, già oggi, rappresenta un importante patrimonio politico per l’europarlamentare del Gruppo Lega – Id: “Ad oggi” scrive Valentino Grant, ” abbiamo incontrato piu di 1.500 imprese. Ringrazio i miei collaboratori per il lodevole lavoro e per garantire professionalità e risposte concrete ai nostri interlocutori! Per noi il territorio,da sempre,viene prima di tutto.”

Share on: WhatsApp