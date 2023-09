BATTIPAGLIA. ANTONIO VISCONTI: “I SOLDI DELL’ASI PER IL COMUNE, IL RESTO SONO CHIACCHIERE”

“Oltre 20 milioni di euro di finanziamenti pubblici,” continua Visconti ” decine di milioni di euro di investimenti privati e centinaia di nuovi posti di lavoro. La variante la chiuderemo anche senza il suo aiuto. Per il PUC, per il PIU EUROPA e per i PICS, c’è ancora tanto da attendere. Il resto sta a zero, solo chiacchiere e BUGIE!”