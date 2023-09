NOCERA SUPERIORE, COMUNALI 2024. DA CUOFANO A CUOFANO, LO SCENARIO PER LE ELEZIONI

Di figlio in padre, stravolgendo un po’ i canoni tradizionali, di Cuofano in Cuofano. E’ questa l’ipotesi che, nelle ultime settimane, circola negli ambienti politici del Comune di Nocera Superiore, in vista della prossima tornata elettorale per le Comunali del 2024. Il Sindaco uscente Giovanni Cuofano, giunto al limite del terzo mandato, che non sarà eliminato dalla possibile riforma della Legge Elettorale, deve, necessariamente, individuare un nome sul quale far confluire l’intera maggioranza che, negli ultimi 10 anni, ha sostenuto la sua azione di governo; difficile, anzi quasi impossibile, trovare una figura interna alla Giunta o al Consiglio Comunale, ed ecco allora l’ipotesi della candidatura a sindaco del padre Pasquale Cuofano, da sempre impegnato in politico, già consigliere provinciale, che potrebbe tornare alla vita attiva sotto il profilo amministrativo, con una candidatura per la prossima tornata amministrativa della primavera del 2024.

Share on: WhatsApp