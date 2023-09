LUCA CASCONE: “PIANO STRADE DA 500 MILIONI, GLI AMMINISTRATORI SI FACCIANO TROVARE PRONTI”

Come abbiamo avuto modo di illustrare agli amministratori locali questa mattina in un incontro dedicato, Il programma sarà finalizzato alla realizzazione di azioni immediatamente cantierabili aventi ad oggetto l’adeguamento e la razionalizzazione della rete stradale, al fine di risolvere criticità riconducibili al congestionamento in corrispondenza dei nodi urbani, il potenziamento dei punti di accesso alle reti viarie principali a strutture che erogano pubblici servizi o a siti di interesse culturale o turistico, il miglioramento delle condizioni di circolazione e la conseguente riduzione dell’incidentalità nonché la messa in sicurezza della rete stradale da frane e rischio idraulico e che il completamento di itinerari già programmati.