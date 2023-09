ANTONIO IANNONE (FDI): “DE LUCA CONVOCA I SINDACI PER UN COMIZIO CONTRO IL GOVERNO”

“È una vergogna che nella giornata di ieri il Presidente De Luca abbia trasformato un incontro con i Sindaci per illustrare un bando in un comizio contro il Governo. Invoca collaborazione istituzionale, finanziamenti e poi trasforma tutto in politica di partito. Siamo alle solite. De Luca deve imparare cosa significa rappresentare le Istituzioni e prima ancora il rispetto. I sindaci non vanno discriminati a seconda dell’appartenenza politica. La Regione non è un comitato elettorale della famiglia De Luca e dei suoi diversamente PD.”

Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

