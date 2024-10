LA SCONFITTA DI ORLANDO IN LIGURIA RIAPRE LA PARTITA DI DE LUCA CON IL PARTITO DEMOCRATICO

Perde Andrea Orlando, in Liguria, battuta la linea della Segretaria Elly Schlein e sconfitta anche la scelta di un candidato espressione diretta della segreteria nazionale del Partito Democratico. Le Regionali della Liguria, che hanno premiato il centro destra e la scelta del nome di Bucci, riaprono la partita di De Luca con il suo partito, il Partito Democratico. L’usato garantito – chiamiamolo cosi’ – potrebbe essere preferito ad un nuovo tutto da verificare e da scoprire, in un momento storico nel quale il Centro Destra, anche dinanzi ad una situazione non facile come quella ligure, ha vinto, di nuovo, le elezioni Regionali. C’è, pero’, da attendere, perchè un altro colpo alla credibilità elettorale dell’attuale classe dirigente nazionale del Partito Democratico, potrebbe arrivare dall’Umbria, un’altra Regione che tutti, fino a qualche tempo fa, davano in mano al centro sinistra. Dovesse accadere quello che De Luca, in cuor suo, pensa anche tra Perugia e Terni, la situazione diventerebbe molto complicata per la Schlein & company.

Share on: WhatsApp