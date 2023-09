LA TASSA SUGLI EXTRAPROFITTI PER LE BANCHE RIDOTTA DI UN TERZO: VINCE FORZA ITALIA

Il braccio di ferro, tutto interno alla maggioranza del Governo Meloni, sull’entità della tassa sugli extraprofitti da applicare alle banche finisce con la vittoria di Forza Italia e del Gruppo Berlusconi che, in sede di commissione, ottiene la riduzione ad un terzo dell’entità del gettito fiscale. A chiedere una modifica della norma, infatti, erano stati soprattutto i parlamentari di FI, preoccupati dal futuro andamento dei titoli in borsa, ma anche dall’impatto del prelievo fiscale su Banca Mediolanum, l’istituto di credito considerato molto vicino alla Famiglia Berlusconi. Alla fine la Meloni ha ceduto alle pressioni politiche di Forza Italia, lasciando approvare in commissione l’emendamento che abbassa il valore assoluto della tassa sugli extraprofitti.

