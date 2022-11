L’ANNUNCIO DEL VICE MINISTRO LEO: “CARTELLE FINO A 1.000 NEL CESTINO, AL 50% FINO A 3.000”

Le cartelle fino a 1.000 euro potranno essere «cestinate», mentre per quelle tra 1.000 e 3.000 euro «l’imposta evasa può essere ridotta dal 50%». Sono alcuni dei dettagli della prossima «tregua fiscale» forniti ieri in tarda serata dal viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo a Quarta Repubblica. Leo ha precisato che sul 50% «si stanno ancora facendo i conti, ma anche la sanzione potrebbe essere ridotta», probabilmente al 5%, mentre aggi e interessi andrebbero del tutto cancellati. L’operazione, da inserire nella prossima manovra, varrebbe sulle cartelle fino al 2015.

«Fermiamo il diluvio – ha detto il sottosegretario – Questa massa di cartelle c’è perché nel corso del tempo si sono avvicendati tanti provvedimenti in base ai quali, dopo l’iter che parte dagli avvisi di accertamento spesso non onorati dai contribuenti, si traducono in cartelle esattoriali: in tutto 1.132 miliardi. Di questi, la Corte dei conti ci dice che se ne possono riscuotere solo il 6-7%».