LE LISTE DEL PARTITO DEMOCRATICO: LUNEDI’ A NAPOLI L’OK SUI CANDIDATI DALLA DIREZIONE REGIONALE

Candidati e candidate del Partito Democratico in Campania dovranno attendere, per l’ok definitivo alle candidature, la riunione della Direzione Regionale del Pd, in programma per la giornata di lunedi’ prossimo. Come da statuto, su proposta dei Segretari Provinciali del Pd, la Direzione dovrà approvare, in maniera definitiva, l’elenco dei candidati al Consiglio Regionale, prima del deposito vero e proprio delle liste che avverrà nel corso del prossimo fine settimana. L’elenco, dunque, dei candidati è nelle mani dei Segretari Provinciali del Partito Democratico che stanno completando le ultime scremature dei nomi da inserire nelle liste, prima dell’appuntamento con il voto del 23 e del 24 Novembre.

