PASQUALE VESSA (VESSA HOLDING): “UN AMBIENTE SANO AIUTA A TUTELARE LA SALUTE DEI CITTADINI”

“Un ambiente sano contribuisce, senza ombra di dubbio, a migliorare lo stato generale di salute degli uomini. E’ per questa ragione che la mission ambientale di alcune aziende, oggi, rappresenta anche un valore morale ed etico. Credo che, in futuro, a tutti gli imprenditori debba essere assegnato anche un bollino verde, segnale del rispetto dell’ambiente, che è anche rispetto della salute dei cittadini”. Pasquale Vessa, Amministratore della Vessa Holding, è intervenuto, nei giorni scorsi, alla cerimonia di consegna del Premio Nazionale Roberto Marcolongo, giunto alla sua 15esima edizione, evento dedicato proprio ai temi della salute e, in modo particolare, delle malattie reumatiche. “Per me è stato un onore”, continua Pasquale Vessa, “aver contribuito alla organizzazione del Premio Nazionale Roberto Marcolongo, rappresentando una azienda che, da anni, attraverso diversi progetti, sta contribuendo allo sviluppo delle energie rinnovabili”

