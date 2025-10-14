GIOSI TORTORA (A TESTA ALTA): “CON L’ORGOGLIO DI PAGANI, A TESTA ALTA PER UN ORIZZONTE MIGLIORE”

È con grande emozione che Giosi Tortora annuncia la propria candidatura alle prossime elezioni regionali della Campania.

«Sono nata e cresciuta a Pagani, nel cuore dell’Agro Nocerino-Sarnese: un territorio che porto nel cuore e che desidero rappresentare con impegno, serietà e responsabilità in Consiglio Regionale» – dichiara Giosi Tortora.

Da oltre sei anni si occupa di pianificazione e controllo nel settore fashion retail, ricoprendo il ruolo di Merchandise Planner and Controller Senior presso Piazza Italia S.p.A.

Un’esperienza che le ha permesso di maturare competenze solide nella gestione responsabile delle risorse, nell’analisi dei dati e nel lavoro di squadra: capacità che oggi intende mettere al servizio della comunità.

«La mia candidatura nasce dal desiderio di dare voce al nostro territorio, valorizzandone le eccellenze, affrontandone le criticità e costruendo opportunità concrete per i cittadini.

Credo in una politica fatta di ascolto, trasparenza e visione», aggiunge.

L’impegno sarà quello di portare le istanze di Pagani e dell’intero Agro Nocerino-Sarnese al centro delle politiche regionali, con la convinzione che il futuro della Campania si costruisce insieme, a partire dai territori.

Con lo slogan “Con l’orgoglio di Pagani, a testa alta per un orizzonte migliore”, la candidatura di Giosi Tortora si propone come un percorso di partecipazione e rinnovamento, fondato su radici solide e una visione concreta per il futuro della regione.