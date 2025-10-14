NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “LA MIA CAMPAGNA ELETTORALE, DRITTO AL CUORE”

“Dritto al cuore significa avere la forza, il coraggio e la credibilità per potersi guardare negli occhi, senza timore.
Dritto al cuore significa parlare e agire in modo sincero, autentico, leale.
Dritto al cuore significa riconoscere problemi e bisogni, affrontarli senza giri di parole, con soluzioni concrete, che guardano alle persone e al bene comune.”
Lo scrive il Consigliere Regionale di Fdi Nunzio Carpentieri.
In una politica capace di andare dritto al cuore dei problemi e delle persone, allora, non ci può essere spazio per i giochi di parole o, peggio ancora, per i giochi di potere.
È così che ho imparato ed è così che ho sempre vissuto il mio impegno politico, sin dal primo giorno.
È così che ho fatto anche in questi ultimi cinque anni in Consiglio regionale.
Ora si tratta di affrontare una nuova sfida, per guardare ai prossimi cinque.
Facciamolo insieme, con la nostra passione e il nostro modo di essere.
Con Fratelli d’Italia
Con Edmondo Cirielli Presidente.
Sempre dritto al cuore.