NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “LA MIA CAMPAGNA ELETTORALE, DRITTO AL CUORE”

Dritto al cuore significa riconoscere problemi e bisogni, affrontarli senza giri di parole, con soluzioni concrete, che guardano alle persone e al bene comune.”

In una politica capace di andare dritto al cuore dei problemi e delle persone, allora, non ci può essere spazio per i giochi di parole o, peggio ancora, per i giochi di potere.

È così che ho imparato ed è così che ho sempre vissuto il mio impegno politico, sin dal primo giorno.

È così che ho fatto anche in questi ultimi cinque anni in Consiglio regionale.