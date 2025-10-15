ALLEANZA VERDI SINISTRA. PER LE REGIONALI CI SONO TAVELLA, BARBIROTTI, TAFURO E LA NOCITA

Ultimi giorni di febbrile lavoro per i rappresentanti di Alleanza Verdi Sinistra che stanno completando la griglia dei candidati, in vista della scadenza per il deposito della documentazione, prevista per il prossimo fine settimana. La lista, oramai, sembra definita con la candidatura di Franco Tavella, Segretario Regionale dello SPI della Cgil, storico dirigente sindacale della Provincia di Salerno. In campo anche gli avvocati Dario Barbirotti e Franco Massimo La Nocita, mentre da Scafati ci sarà la candidatura di Ignazio Tafuro, attivista della sinistra, da sempre impegnato sul territorio. Già nel corso dei prossimi giorni la composizione della lista di Alleanza Verdi Sinistra dovrebbe essere definita per la presentazione dei singoli candidati, in vista delle elezioni del 23 e del 24 Novembre.

Share on: WhatsApp