FRATELLI D’ITALIA A NAPOLI CON SANGIULIANO, NONNO, PISACANE E FELE

Ci sarà, nella lista di Fratelli d’Italia a Napoli, l’ex Ministro Gennaro Sangiuliano ma, insieme a lui, anche il Coordinatore Cittadino del partito di Giorgia Meloni Marco Nonno che, proprio nelle ultime ore, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico politico che è stato affidato ai due parlamentari Rastrelli e Schifone. Per Fratelli d’Italia, inoltre, in campo ci saranno i consiglieri regionali uscenti Amente e Pisacane ma della partita è anche Ira Fele, moglie dell’attuale parlamentare di Fdi Michele Schiano. Da limare, ancora, numerose candidature che stanno valutando, anche, la possibilità di scendere in campo con la lista del Presidente, alla quale sta lavorando, personalmente, il candidato Presidente Edmondo Cirielli.

