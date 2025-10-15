AD AVELLINO CONFRONTO TRA BOSCHI, DE LUCA, MARTUSCIELLO E ROTONDI

L’occasione è quella della presentazione di un libro, GOVERNARE LE FRAGILITA’, ma nel cuore della campagna elettorale per le prossime elezioni Regionali in Campania, ad Avellino, nella giornata di venerdi’ 17, allo stesso tavolo si ritroveranno Maria Elena Boschi, Piero De Luca, Fulvio Martusciello e Gianfranco Rotondi.

L’appuntamento è alle 17:30 all’interno dei Saloni del Circolo della Stampa di Avellino per una vera e propria anticipazione dei confronti tra centro sinistra e centro destra per la prossima tornata elettorale del 23 e del 24 Novembre.