ANTONIO IANNONE (FDI): “SLOGAN DI FICO “OGNI IMPRESA CONTA” E’ POCO CREDIBILE”

“Che proprio Roberto Fico usi come slogan elettorale ‘Ogni impresa conta’ e’ il massimo, e’ la cosa meno credibile che poteva scegliere. Il candidato dei 5 Stelle e del PD rappresenta la saldatura tra l’assistenzialismo e il clientelismo. E proprio per questo e’ l’antitesi del valore dello sviluppo e dell’occupazione che si realizza sostenendo gli sforzi delle imprese. Fico vorrebbe far dimenticare il danno che hanno creato alle imprese e alle attività’ commerciali con il Reddito di Cittadinanza, che e’ stato il metadone di Stato, non si trovava nessuno disposto a lavorare se non a nero. Con questo slogan, il candidato Fico e la coalizione di centrosinistra hanno la stessa credibilita’ di Dracula alla Presidenza dell’Avis. Imprenditori e coloro che lavorano sanno bene che farebbero come Tafazzi a votare Fico. Cirielli e’ il candidato giusto per la Campania migliore.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

