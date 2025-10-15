“Che proprio Roberto Fico usi come slogan elettorale ‘Ogni impresa conta’ e’ il massimo, e’ la cosa meno credibile che poteva scegliere. Il candidato dei 5 Stelle e del PD rappresenta la saldatura tra l’assistenzialismo e il clientelismo. E proprio per questo e’ l’antitesi del valore dello sviluppo e dell’occupazione che si realizza sostenendo gli sforzi delle imprese. Fico vorrebbe far dimenticare il danno che hanno creato alle imprese e alle attività’ commerciali con il Reddito di Cittadinanza, che e’ stato il metadone di Stato, non si trovava nessuno disposto a lavorare se non a nero. Con questo slogan, il candidato Fico e la coalizione di centrosinistra hanno la stessa credibilita’ di Dracula alla Presidenza dell’Avis. Imprenditori e coloro che lavorano sanno bene che farebbero come Tafazzi a votare Fico. Cirielli e’ il candidato giusto per la Campania migliore.”
Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.
ANTONIO IANNONE (FDI): “SLOGAN DI FICO “OGNI IMPRESA CONTA” E’ POCO CREDIBILE”
