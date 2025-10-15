COMUNE DI SARNO. IL SINDACO SQUILLANTE: “DALLA REGIONE 3 MILIONI DI FINANZIAMENTO PER LE STRADE”

Il Comune di Sarno ha ottenuto un finanziamento regionale di 3 milioni di euro destinato alla riqualificazione e messa in sicurezza della strada provinciale 74 Sarno–Striano, nel tratto di collegamento compreso tra l’incrocio di Via Beveraturo e l’innesto con Via Nuova Bretella.

Il progetto prevede interventi per migliorare la viabilità e la sicurezza, riducendo il traffico pesante e favorendo una circolazione più fluida. L’opera consentirà di rendere più efficiente il collegamento tra le principali direttrici di accesso alla città.

Il finanziamento, inserito nel Piano Strade della Regione Campania e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021–2027, rappresenta un passo concreto verso l’ammodernamento delle infrastrutture viarie locali e il miglioramento complessivo della qualità urbana. La Giunta Comunale, attraverso un proprio atto deliberativo del 27 dicembre 2024, ha partecipato al bando regionale rientrando tra i Comuni beneficiari.

“Ancora un importante finanziamento per la nostra città – ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante. La riqualificazione della SP 74 consentirà di alleggerire sensibilmente il traffico, garantendo un collegamento più scorrevole e sicuro tra Sarno, Striano e l’ingresso autostradale, e contribuendo a migliorare in modo significativo la sicurezza stradale”.

“Questa Amministrazione – ha aggiunto Squillante – prosegue con impegno nel percorso di ammodernamento delle infrastrutture e di valorizzazione della città, lavoriamo per attrarre risorse e investimenti capaci di generare sviluppo e benefici duraturi. Questo finanziamento rappresenta un ulteriore passo in avanti di un progetto amministrativo fondato su programmazione, competenza e collaborazione tra amministrazione e uffici tecnici.”

