REGIONALI IN CAMPANIA. ROBERTO FICO PRESENTA LA LISTA “FICO PRESIDENTE”

“La lista con il mio nome sarà presente in tutte le province della Campania ed è un ulteriore tassello per consolidare la coalizione che dovrà battere la destra e dovrà essere la vera alternativa alla destra anche a livello nazionale”. Con queste parole il candidato del centrosinistra in Campania Roberto Fico, ha presentato la sua lista “Roberto Fico presidente”.

Il simbolo, ha spiegato l’ex presidente della Camera, “rappresenta il mio percorso e il percorso di tanti. Un percorso sia politico, sul territorio e nella nostra Campania, che mi vide candidato nel 2010 come primo laboratorio politico del M5s, sia istituzionale, con il blu, perché in questi anni abbiamo fatto un lavoro importante da presidente della commissione Vigilanza Rai fino alla presidenza della Camera per l’opposizione e la maggioranza”. Fico ha poi presentato i cinque capolista: per Napoli Giovanni Russo, per Salerno Alfonso Annunziata, per Caserta Virginia Anna Crovella, per Avellino Maria Laura Amendola, per Benevento Francesco Fiorillo.

