VINCENZO SPERANZA (FICO PRESIDENTE): “ROBERTO SARA’ UN OTTIMO PRESIDENTE”

“Roberto Fico ha voluto iniziare la sua campagna elettorale dalle Aree Interne, proprio nel cuore del Cilento, dimostrando la grande attenzione per quelle zone del territorio che hanno, piu’ delle altre, bisogno di attenzione e di investimenti. E’ questa una delle ragioni che mi ha convinto a candidarmi, per le prossime elezioni Regionali del 23 e 24 Novembre. Ed ho deciso di farlo nella lista civica di Fico, FICO PRESIDENTE che, questa mattina, a Napoli, è stata presentata ufficialmente. Roberto Fico sarà un ottimo Presidente di Regione.”

E’ quanto dichiara Vincenzo Speranza, già Sindaco di Laurito, da oggi candidato al Consiglio Regionale con la lista FICO PRESIDENTE.

“Sono amministratore e un militante da molti anni, ed ho vissuto anche fasi di dissenso e diversità di vedute anche aspre con il M5S, Ma ho conosciuto e sto imparando a conoscere Roberto Fico, del quale affascina la forza e la determinazione del suo carattere, oltre che la straordinaria umanità che lo porta ad essere particolarmente sensibile verso i temi dell’inclusione sociale. Da oggi sono in campo, insieme a tanti amici ed amiche del territorio, per riportare all’interno del Consiglio Regionale della Campania la voce di tantissimi comuni e di tanti amministratori. Lavoreremo sui temi dell’occupazione, dello sviluppo, dell’impresa, e poi sanità, ambiente, sociale”.