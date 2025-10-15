FDI IN CAMPANIA. NUOVI VERTICI PROVINCIALI E COMUNALI PER NAPOLI E SALERNO

“E’ prassi del nostro Partito nominare dei Reggenti Elettorali quando i Presidenti Provinciali sono coinvolti direttamente in una competizione elettorale. Lo facciamo in tutta Italia e, pertanto, a Napoli città e’ stato affidato l’incarico al Senatore Sergio Rastrelli, a Napoli Provincia alla Deputata Marta Schifone e a Salerno alla Deputata Imma Vietri. Questo a garanzia della piena efficenza e correttezza del Partito che intende garantire a tutti i candidati al Consiglio Regionale pari dignità e sostegno. Una decisione ed una procedura ben nota da tempo degna di Partito serio.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

