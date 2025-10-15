“E’ prassi del nostro Partito nominare dei Reggenti Elettorali quando i Presidenti Provinciali sono coinvolti direttamente in una competizione elettorale. Lo facciamo in tutta Italia e, pertanto, a Napoli città e’ stato affidato l’incarico al Senatore Sergio Rastrelli, a Napoli Provincia alla Deputata Marta Schifone e a Salerno alla Deputata Imma Vietri. Questo a garanzia della piena efficenza e correttezza del Partito che intende garantire a tutti i candidati al Consiglio Regionale pari dignità e sostegno. Una decisione ed una procedura ben nota da tempo degna di Partito serio.”
Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.
FDI IN CAMPANIA. NUOVI VERTICI PROVINCIALI E COMUNALI PER NAPOLI E SALERNO
