REGIONALI IN CAMPANIA. STEFANO BANDECCHI CANDIDA MARIA ROSARIA BOCCIA A NAPOLI

“Maria Rosaria ed io ci siamo sposati, finché morte non ci separi”. Così il leader di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi – come riportato dal sito dell’Ansa- annuncia la candidatura di Maria Rosaria Boccia nelle file di Dimensione Bandecchi in occasione delle prossime Regionali campane. “E se avremo un figlio – ironizza ricordando un celebre sketch di Massimo Troisi nel film ‘Ricomincio da Tre’ – non lo chiameremo Massimiliano, nome troppo lungo, ma Ugo”. “Sono contento – prosegue Bandecchi mettendo da parte l’ironia – che la dottoressa Boccia abbia accettato la candidatura nella mia lista e sono convinto che la sua partecipazione ci porterà risultati preoccupanti per le sinistre e le destre socialiste”. Boccia – da quanto si apprende – non sarà capolista.

“Ho detto sì alla proposta di Bandecchi – conferma l’imprenditrice di Pompei – e sono felice di poter dare il mio contributo”. (

Share on: WhatsApp