LE MASCHERINE DI DE LUCA ? SICURAMENTE OLTRE IL TERMINE CHE VERRA’ DECISO DAL GOVERNO

Chiusa la parentesi scuola (andata abbastanza male al Governatore della Campania) adesso De Luca si prepara ad aprire un nuovo fronte di scontro con il Governo, in perfetta continuità con i provvedimenti adottati sino ad oggi che, nella sostanza, non hanno reso la Campania diversa dalle altre Regioni d’Italia. Ora il mirino è puntato sulle mascherine all’aperto che il Governo, secondo le voci che circolano in questi giorni, si appresta a non rendere piu’ obbligatorie a partire dalla fine del mese di febbraio. Ed il Presidente De Luca è già pronto a prorogarne l’obbligo oltre il termine imposto dal Governo Draghi: ma, per la futura ordinanza sulle mascherine, ci sarà lo stesso trattamento riservato a quella per le scuole ? Tutto dipenderà da quanto sarà intenso lo scontro, da quanto il Presidente De Luca andrà deciso contro il Governo Draghi, da quanta forza avrà ancora, a quella data, l’attuale esecutivo nazionale.

agendapolitica@libero.it